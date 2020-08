Las estrellas de TikTok de todo el mundo están hablando después de que el presidente Trump anunciara planes para prohibir la popular plataforma de medios sociales de los Estados Unidos tan pronto como el sábado.

La medida se produce en medio de una mayor tensión entre los EE.UU. y China por el coronavirus, el comercio, Hong Kong y el cierre de consulados por acusaciones de espionaje.

La compañía ha negado que da datos de la aplicación al gobierno chino. “Aunque no hacemos comentarios sobre rumores o especulaciones, confiamos en el éxito a largo plazo de TikTok”, dijo TikTok después de la declaración de Trump.

TikTok se ha vuelto muy popular entre millones de estadounidenses en los últimos años, especialmente entre los adolescentes, que lo usan para hacer videos cortos. Algunas de las mayores estrellas de la plataforma, que han acumulado millones de seguidores en la plataforma, se lamentaron de que terminara a finales del viernes hasta el sábado por la mañana.

La baby Ariel, cuyo nombre real es Ariel Martin, es conocida como una de las usuarias más seguidas de TikTok, habiendo acumulado 34,5 millones de seguidores en la plataforma.

“Odio a Donald Trump”, expresó la joven de 19 años, que también es cantante.

La estrella de YouTube Larri Merritt, que ganó más de 10 millones en su cuenta larrayeeee TikTok, reaccionó a la noticia pidiendo a sus seguidores que apoyaran a sus compañeros.

on a serious note if tiktok is actually getting deleted. Please support your favorite smaller tiktok creators. follow them on YouTube, Instagram etc. some of these kids really do have talent and deserve everything.

— larri (@larrayxo) August 1, 2020