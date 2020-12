La nueva película de Pixar se estrenó en Disney+ el día de Navidad, y estará disponible para todos los suscriptores del servicio de streaming.

Por Redacción MiamiDiario

Protagonizada por Jamie Foxx, Soul cuenta la historia de un aspirante a pianista de jazz que se gana la vida como profesor de una banda de secundaria, y es la primera película del estudio de animación con un protagonista negro.

Este filme está centrada en narrar la existencia extracorpórea del profesor de música Joe Gardner, quien está próximo a cumplir su fantasía de convertirse en un intérprete de jazz con una demostración en el Half Note Club de Nueva York, el elegante protagonista padece un accidente callejero que lo deja colgando a medias entre el mundo terrenal y el celestial.

En términos específicos, el espíritu de Joe se equivoca de rumbo y aterriza en el Gran Antes, lugar en que las almas jóvenes son entrenadas antes de hacer su ingreso en bebés.

Podrá volver Joe a su existencia? ¿Qué hace que una vida valga la pena ser vivida? ¿Qué implica que haya un mundo espiritual de connotaciones burocráticas?, son preguntas que Soul se plantea con el desenfado inteligente que caracteriza a Pixar.

Soul es también la segunda película de Pixar desde la pandemia de COVID-19 que renuncia a un estreno en salas de cine, después de Onward de Pixar, estrenada en VOD a principios de este año.

¿Cómo puedo verla?.

Para ver Soul en Disney+, tendrás que inscribirte en el servicio, que cuesta $6.99 por mes. A diferencia del remake de Mulan de Disney, que fue lanzado a los suscriptores a un precio más alto, a partir de Navidad, Soul estará disponible para todos los suscriptores.

“Crecí con hermanos de alma, música soul, comida soul. Se trata de la comodidad”, compartió una de las protagonistas Angela Bassett. “La connotación es grande y expansiva. Y no sé hasta qué punto era consciente de ello hasta que me senté y vi la película y pensé: “¡Oh!” No lo entendí hasta que la vi en su totalidad…”.

Con información de La Voz