Este jueves los estudiantes de la secuela secundaría de Miramar, en Broward vivieron momentos de tensión cuando se descubrió que un estudiante, tenía un arma de fuego.

El hecho ocurrió en la institución ubicada en 3601 SW 89th Ave., alrededor de las 9:00 am, cuando se hizo una revisión aleatoria a todos los alumnos y hallaron la pistola en el adolescente, de 17 años de edad.

El estudiante al ser descubierto no emitió ninguna declaraciones, a los policías que realizó la inspección, en la institución educativa, de manera aleatoria. Los mismos indicaron que el muchacho tenía una actitud sospechosa al momento de ser revisado.

Tania Rues, portavoz de la policía de Miramar, expresó que los funcionarios llevaron al estudiante al comando del organismo, donde tuvo que rendir declaraciones.

El estudiante expresó que portaba el arma, como medida de protección y no para agredir a ningún al alumno.

Luego de retirar al alumno, las actividades en la institución educativa se restablecieron, con total normalidad.

El miércoles dos adolescentes de dos escuelas secundarias Charles W. Flanagan en la vecina Pembroke Pines fueron arrestados por supuestamente hacer amenazas en línea a la escuela.

La policía de Pembroke Pines dijo que recibió un aviso anónimo el lunes sobre la amenaza en las redes sociales.

Los investigadores encontraron una publicación de Instagram con un texto que amenazaba con “aterrorizar” a Flanagan High.

Police: Student arrested for bringing gun to school in Miramarhttps://t.co/e15oUqdfb4 – we used to bring 🏀 at the school – o tempora o mores!

— Dimitris Ioannou (@gavrojim007) August 26, 2021