Con el fin de considerar una regla de emergencia que ampliaría el programa estatal de vales de becas Hope que permitiría a los estudiantes que no quieran usar mascarillas solicitar su transferencia a escuelas privadas, la Junta Estatal de Educación realizará este viernes una conferencia telefónica .

Lo cierto es que los estudiantes de Florida podrán usar vales respaldados por el estado para transferirse a escuelas privadas si se oponen a usar mascarillas en las aulas, en vista de que el gobernador Ron DeSantis y los funcionarios de educación estatales argumentan que las decisiones sobre las máscaras deben dejarse en manos de los padres, reportó ClubdeVenezolanos.

El programa de becas Hope se estableció en el año 2018 y originalmente era utilizado para ofrecer vales a los estudiantes que han sido víctimas de situaciones como el acoso escolar.

I signed an executive order directing @HealthyFla to enter rulemaking in collaboration with @EducationFL to protect parents' freedom to choose whether their children wear masks in schools. https://t.co/94ZMqObRas

Un aviso de la reunión publicado en el Registro Administrativo de Florida del jueves dijo que la junta sopesará si cambiar el programa de becas Hope para proporcionar a los padres «un mecanismo para transferir a un niño a una escuela privada u otro distrito escolar bajo una Beca Hope cuando el distrito escolar y los protocolos de salud de Covid-19, representen un peligro para la salud o la educación de su hijo».

Durante un evento de prensa la semana pasada en Cape Coral, se le preguntó al gobernador DeSantis si el “daño” a los estudiantes por el uso de máscaras los calificaría para recibir vales a través del programa de becas Hope. a lo que este respondió que «tendría que mirar eso».

Forcing kids to wear masks is bad policy. Parents are best equipped to decide whether they want their kids to wear a mask in school. Neither bureaucrats in Washington nor local authorities should be able to override the decision of the parents. pic.twitter.com/1TyFByAaWf

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 28, 2021