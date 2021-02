Un medicamento para la diabetes inyectado una vez a la semana ayudó a las personas con sobrepeso y obesidad a perder un promedio del 15% de su peso corporal durante 16 meses, informaron investigadores el miércoles.

El fabricante del medicamento, que se llama semaglutida, le pidió a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que lo apruebe para el control de peso crónico. Si se aprueba, sería solo el quinto medicamento recetado para bajar de peso en el mercado estadounidense, reportó CNN.

La semaglutida es un receptor del péptido 1 similar al glucagón o agonista de GLP-1, un fármaco que aumenta la producción de insulina. Pero también parece suprimir el apetito.

«La pérdida de peso con semaglutida se debe a una reducción en la ingesta de energía debido a una disminución del apetito, que se cree que es el resultado de efectos directos e indirectos en el cerebro», escribieron en su informe el Dr. Robert Kushner de la Universidad Northwestern y sus colegas de todo el país, publicado en The New England Journal of Medicine.

Los científicos probaron la semaglutida en 1.961 personas que tenían sobrepeso o eran obesas. Un tercio recibió placebo más asesoramiento dietético y entrenamiento físico, mientras que dos tercios recibieron el medicamento con la misma dieta y plan de ejercicios.

«El cambio medio en el peso corporal desde el inicio hasta la semana 68 fue de 14,9% en el grupo de semaglutida en comparación con 2,4% con placebo», escribió el equipo de Kushner. En promedio, las personas que tomaron el medicamento perdieron 15,3 kg o 33 libras.

Las personas que tomaron el fármaco tenían más probabilidades de sufrir náuseas, diarrea, vómitos o estreñimiento, dijeron los investigadores.

Casi tres cuartas partes lo hicieron, en comparación con poco menos de la mitad de los que tomaron placebo.