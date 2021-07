El Covid-19 podría estar relacionado con el deterioro cognitivo y la aceleración de síntomas similares a los del Alzheimer, según informaron el jueves unos investigadores.

Los investigadores de un consorcio internacional que busca comprender las consecuencias a largo plazo de Covid-19 en el sistema nervioso central están encontrando problemas de memoria y marcadores biológicos similares a los observados en los pacientes de la enfermedad de Alzheimer. Ambas enfermedades se caracterizan por la inflamación del cerebro, reportó CNN.

El Dr. Gabriel de Erausquin, profesor de neurología del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, y sus colegas estudiaron a más de 200 adultos de 60 años o más de Argentina que estaban infectados con Covid-19.

Según explicaron en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer, los que tenían una pérdida persistente del olfato eran más propensos a experimentar problemas cognitivos.

Entre tres y seis meses después de la infección, más de la mitad de los pacientes seguían teniendo problemas de olvido y aproximadamente una cuarta parte experimentaba problemas cognitivos adicionales.

