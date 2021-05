Dos nuevos estudios indican que la vacuna contra el COVID-19 podría dar a los receptores inmunidad contra el virus durante más de seis meses.

El New York Times informó el miércoles que los estudios implican que muchas personas que contrajeron el COVID-19 hace aproximadamente un año se recuperaron. Sugiere también que estas personas no necesitarán las vacunas adicionales.

Pero los estudios y los expertos sugieren que las personas que nunca contrajeron el virus probablemente necesitarán un refuerzo, al igual que otros individuos previamente infectados que no tienen una fuerte respuesta inmune, reportó TheHill

Uno de los estudios determinó que las células B que guardan una memoria del virus permanecen en la médula ósea de una persona y pueden producir anticuerpos para combatir el COVID-19 cuando sea necesario.

El profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis, Ali Ellebedy, dirigió un equipo para esa investigación, publicada el lunes en la revista Nature.

Los investigadores estudiaron la sangre de 77 personas cada tres meses a partir de aproximadamente un mes después de infectarse con el COVID-19.

Los niveles de anticuerpos de estos pacientes cayeron en picada cuatro meses después de la infección inicial y luego iniciaron un descenso constante.

“Esto me dice que, aunque te hayas infectado, no significa que tengas una superrespuesta inmunitaria”, declaró Ellebedy al Times.

El equipo también recogió muestras de médula ósea de 19 personas unos siete meses después de contraer el virus, encontrando 15 con las células B aplicables y cuatro sin ellas.

La otra investigación indicaba que las células B pueden crecer y volverse más potentes durante al menos un año después de que la persona haya contraído el COVID-19 por primera vez.

Ese estudio, sin embargo, se publicó en un sitio web que publica investigaciones antes de que sean revisadas por pares, según el Times.

Michel Nussenzweig, inmunólogo de la Universidad Rockefeller de Nueva York, dirigió este estudio sobre las células B, en el que también se descubrió que estas células pueden ser lo suficientemente potentes como para combatir las variantes tras la infección inicial y la posterior vacunación.

La capacidad de combatir las variantes invalidaría el razonamiento de que se necesitan refuerzos para resistir las variantes de COVID-19.

“Las personas que se infectaron y se vacunaron realmente tienen una respuesta estupenda, un conjunto estupendo de anticuerpos porque siguen evolucionando sus anticuerpos”, dijo Nussenzweig al Times. “Espero que duren mucho tiempo”.

En el estudio de Nussenzweigh, los investigadores examinaron la sangre de 63 personas que habían padecido el coronavirus un año antes, la mayoría con síntomas leves. Veintiséis de estas personas habían recibido al menos una dosis de las vacunas Moderna o Pfizer-BioNTech.

Los sistemas inmunitarios de las personas sin la vacuna demostraron una menor respuesta inmunitaria contra todas las formas del virus, especialmente la variante encontrada por primera vez en Sudáfrica, lo que indica que la infección por COVID-19 por sí sola no produjo inmunidad.

Estos resultados contradicen el argumento de que quienes contrajeron COVID-19 no necesitan la vacuna porque son inmunes.

El senador Rand Paul (Ky.) se encuentra entre los republicanos que han dicho que no piensan vacunarse después de haberse infectado previamente con el virus el año pasado.

Los estudios se producen en medio de los debates sobre si serán necesarias las vacunas de refuerzo para proteger al público del COVID-19 a medida que se propagan las variantes, y mientras Estados Unidos sigue luchando por alcanzar el llamado punto de inmunidad de rebaño.