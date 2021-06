Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Notre Dame reveló que más de la mitad de los cosméticos vendidos en los Estados Unidos y Canadá probablemente contienen altos niveles se sustancias tóxicas que pueden causar condiciones de salud graves.

Los expertos probaron más de 230 cosméticos de uso común y encontraron que el 56% de las bases y productos para los ojos, el 48% de los productos para los labios y el 47% de las máscaras contenían altos niveles de flúor, un indicador del llamado “PFAS”.

Algunos de los niveles más altos de PFAS se encontraron en el rímel a prueba de agua (82%) y el lápiz labial de larga duración (62%), según el estudio publicado el martes en la revista Environmental Science & Technology Letters y reseñado por CBS News.

Se probaron más de 29 productos con altas concentraciones de flúor y se encontró que contenían entre 4 y 13 productos químicos específicos de PFAS. Solo un artículo incluía PFAS como ingrediente en la etiqueta.

Many cosmetics sold in the United States and Canada likely contain high levels of per- and polyfluoroalkyl substances (#PFAS), according to a new article published in ES&T Letters: https://t.co/gRSXYU1fZI@BryanWBrooks @NDscience pic.twitter.com/ayGvncqY3f

— Environmental Science & Technology Journals (@EnvSciTech) June 15, 2021