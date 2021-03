Llevamos más de un año en medio de una pandemia que nos ha afectados a todos. Al principio de esta tragedia, esta enfermedad horrible era algo que ocurría en los medios de comunicación, en los anales de los comentarios entre amigos, conocidos y familiares. No obstante, hoy en día, todos hemos sido afectado de manera directa o indirecta por el COVID-19. La forma de operar, de actuar y hasta de ganarnos la vida ha cambiado totalmente. En cualquier lugar que vamos, vemos los negocios cerrados y las personas que han perdidos sus trabajos y retrasado sus estudios .

Naturalmente, el efecto domino de esta pandemia nos ha afectado a todas las personas. Muchos están sin dinero para pagos de sus viviendas. Otros no saben de donde van a buscar para poder comer. Existen muchos lugares donde se reparten comidas, artículos básicos de primeros auxilios y otra clase de ayuda para que sirvan de apoyo a nuestra comunidad.

El gobierno ha ofrecido algún tipo de ayuda federal en forma de unos cheques de estímulos que se están enviando desde el pasado año. A nivel local, los gobiernos también han ofrecido ayuda municipal con donaciones de comidas, dinero para la renta y algún que otro alivio económico para todos.

Estudios en estos tiempos

Sin lugar a duda, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos sin precedentes. Pero, esto nos lleva a recordar que el único denominador común para tener un mejor futuro es y será siempre la educación. En nuestro centro de The English Center estamos abierto de forma presencial para preguntas y matrículas, de forma virtual para nuestros cursos que se ofrecen todos los días de lunes a domingo desde las 6 a.m. hasta las 9:30 de la noche.

Maneras de comunicarse en The English Center

Usted solo tiene que llamar al centro o contactar por la internet para matricular sin perder más tiempo. Tenemos disponible a los consejeros que le pueden contestar sus preguntas sobre como inscribirse, como recibir apoyo para escoger una carrera corta y como tener la posibilidad de mejorar su vida con solo una llamada al 305-445-7731 o con una visita a la página web de tecmiami.com o al 3501 SW 28 Street, Miami, Florida.

