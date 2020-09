View this post on Instagram

Nuca yo pensé dejarte A la orilla del mar 🌊 Desnuda y sin aliento Si tú tienes en la piel Pintado entero el mapa De mis sentimientos Tienes en el corazon la clave y la dulzura… el ritmo que me despoja de toda armadura… Nunca quise despertar Tu dolor de mujer Tu parte más oscura Te juro que sin querer Fui víctima también De aquellas ataduras Si no me perdonas no sabré pa que estoy vivo… ya no habitaré en tu noche que canto y describo!! Si no te vuelvo a ver, habrá dolor donde hubo amor y fe… si no bailas el son que bailamos ayer, si no pones color en mi papel.