Más de 30 residentes fueron evacuados de un edificio de apartamentos en el noroeste de Miami-Dade el pasado jueves después de que una parte del voladizo del techo colapsara.

El edificio está ubicado en 17350 NW 68th Avenue. Miami-Dade y Fire Rescue respondió al edificio de apartamentos de tres pisos alrededor de las 4 pm

Las imágenes de Chopper 6 muestran una parte del voladizo del techo en pedazos en el suelo debajo. El daño ocurrió solo en el exterior del edificio.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que el edificio había pasado su inspección de 40 años y se acercaba a la marca de los 50 años. No agregó nada en la recertificación que indicara que había un problema.

“Estoy en la escena del colapso parcial del techo en el noroeste de Miami-Dade y me acaba de informar @MiamiDadeFire y nuestros inspectores de edificios. Todos los residentes han sido evacuados y @RedCross está ayudando a las familias”, escribió Levine Cava a través de su cuenta en Twitter.

I’m on the scene of the partial roof collapse in Northwest Miami-Dade and have just been briefed by @MiamiDadeFire & our building inspectors. All residents have been evacuated & @RedCross is assisting the families.

I will continue to update the public as we get more information. pic.twitter.com/A8DRJjymMX

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 15, 2021