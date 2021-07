Las autoridades ordenaron el sábado la evacuación de las terminales 2 y 3 del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale por “riesgos de seguridad” no especificados.

En un tuit, la dirección del aeropuerto indicó que se estaba desarrollando “una investigación de seguridad” en el acceso superior a las terminales 2 y 3, que fueron evacuadas, reportó NbcMiami.

Las autoridades solicitaron al público evitar acercarse a la zona del aeropuerto.

Travel Alert #4: Law enforcement has just reclosed #FLL's lower-level roadway, and the upper-level roadway remains closed due to an ongoing security investigation. We apologize for any inconvenience, but the security & safety of our passengers & employees are our top priority.

— Fort Lauderdale-Hollywood Int'l Airport (FLL) (@FLLFlyer) July 10, 2021