La ex científica Rebekah Jones se entregó a la justicia, luego de ser buscada por las autoridades de la Florida por casi dos meses.

Jones ha acusado en varias oportunidades que la administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis ha alterado las cifras del Covid-19 en su jurisdicción.

Inmediatamente DeSantis la acusó de insubordinación y las autoridades emitieron la alerta para su captura.

Al realizar esta supuesta acusación Jones fue despedida de su cargo e inmediatamente se conoció que envió varios mensajes internos al Departamento de salud de Miami.

“Es hora de hablar antes de que mueran otras 17.000 personas. Sabes que esto está mal. No tienes que ser parte de esto . Sé un héroe. Habla antes de que sea demasiado tarde “, fue el mensaje que escribió la ex científica.

Jones salió a la luz pública en mayo pasado cuando afirmó que perdió su trabajo porque se negó a cambiar manualmente los datos para reforzar el plan de Florida para reabrir.

BREAKING: FDLE found no evidence of a message sent last Nov. to DOH staff telling them to 'speak out' on any of the devices they took – the entire basis for the raid on my home in Dec. The warrant was based on a lie. We argued this in court just last week. This should be victory.

— Rebekah Jones (@GeoRebekah) January 16, 2021