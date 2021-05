Chris Bosh fue elegido para el Salón de la Fama del basquetbol Naismith Memorial como parte de la clase 2021.

La clase 2021 se dio a conocer el domingo por la mañana en el sitio del Salón de la Fama en Springfield, Massachusetts e incluye a Bosh, Paul Pierce, Chris Webber y Ben Wallace, reportó Miami Herald.

También están los entrenadores Rick Adelman, Jay Wright y Bill Russell, quien ya está consagrado como jugador, las exjugadoras de la WNBA Yolanda Griffith y Lauren Jackson y el exestelar atleta croata Toni Kukoc.

“Simplemente estaba haciendo mi rutina diaria, trabajando y asegurándome de que mis hijos vayan a sus clases y cosas como esas”, expresó Bosh a ESPN al describir la escena cuando recibió la llamada del Salón de la Fama.

“Ha sido un momento surrealista. Realmente todavía me estoy poniendo al día, pero estoy muy agradecido con el comité, con la NBA y con el basquetbol por estar siempre ahí para mí. Es increíble que esté aquí entre todas estas personas maravillosas que están celebrando este maravilloso juego“.

Words cannot express my gratitude to everyone who has been on this journey with me. Basketball has been one of the greatest gifts allotted to me in this life. This honor is my legacy. Thank you @Hoophall, @nba + to every one of you that has supported me throughout my career. ☝🏿 pic.twitter.com/iH2UW87drv

— Chris Bosh (@chrisbosh) May 16, 2021