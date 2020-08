Uno de los reconocimientos que tendrá por siempre Joan Laporta es que durante su mandato como presidente del FC Barcelona, debutócomo profesional el astro del fútbol mundial Lionel Messi en la 2004-05. Hoy, ese mismo personaje, ha lanzado unas fuertes declaraciones, cree que desde el conjunto culé quieren vender a “Lío”.

Por redacción MiamiDiario

“¿Le han dicho a Suárez que no cuentan con él por teléfono? Me parece un acto de cobardía por parte del presidente y una falta de respeto al jugador. Esta forma de actuar es impresentable y perjudica la imagen del club. Me hace sospechar que quieren vender a Messi, lo que sería un error histórico”.

Han dit a #Suárez q no compten amb ell per telèfon?

Em sembla un acte de covardia del President i una falta de respecte al jugador. Aquesta forma d’actuar és impresentable i perjudica la imatge del Club. Em fa sospitar q volen vendre al #Messi el q seria un error històric.(1/2) — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 25, 2020

Se espera que en los próximos meses Laporta presente su candidatura para optar por un tercer período al frente del cuadro culé. Hay que recordar que el primero fue de 2003 al 2006 y luego de 2006 a 2010 el segundo.

Hace días salió a relucir que el co propietario del Inter Miami, David Beckham, habría querido pescar en río revuelto y le ha soltado una llamada a Messi para intentarle fichar por el equipo de Florida que hace vida en la MLS.

Cada vez son más grandes los rumores de la salida del argentino del que ha sido su club desde que debutó como profesional, en los próximos días, quizás horas, tendremos más claro el panorama con respeto a esta situación.

Con información de as.com

También te puede interesar: