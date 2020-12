La acusación de sustitución alega que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos ex tesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño (Andrade) y Díaz, y a Velásquez, en beneficio de Díaz, para asegurar corruptamente los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el gobierno venezolano a tasas favorables. Gorrin transfirió dinero ay para beneficio de Andrade y Díaz, incluido dinero para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.

Andrade, de 56 años, ciudadano venezolano, fue previamente sentenciado a 10 años de prisión en noviembre de 2018 por su participación en la conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte de su declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de $ 1 mil millones en sobornos del co-conspirador Gorrin y otros co-conspiradores a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país. Gobierno venezolano.

HSI Miami, HSI Houston, HSI Boston, FBI Miami y la FDIC OIG están investigando este caso. Este caso está siendo procesado por la Subjefa Vanessa Sisti y el Abogado Litigante Paul A. Hayden de la Sección de Fraudes de la División Criminal, y los Fiscales Federales Auxiliares Kurt Lunkenheimer y Nalina Sombuntham del Distrito Sur de Florida. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal proporcionó una asistencia significativa en este asunto. La Policía Nacional también brindó una ayuda significativa.

Former Venezuelan National Treasurer and Her Spouse Charged in Connection with International Bribery and Money Laundering Schemehttps://t.co/A33wAfAwfg

