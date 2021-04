Dr. Fayola Delica recibirá el premio de la Asociación ANS Dr. Fayola Delica recibirá el reconocimiento de la Asociación ANS en su Conferencia Virtual I Am Audacious, el 24 de abril.

La influyente del mercado, la Dr. Fayola Delica es originaria de Miami, Florida. Es apóstol y pastora ordenada, presentadora de programas de entrevistas internacionales, entrenadora / consultora / mentora, educadora, defensora de la juventud, líder comunitaria y estratega política.

Dr. Delica también es una profesional de la salud galardonada internacionalmente, emprendedora en serie, conferencista motivacional, reina de belleza y autora más vendida y ha ganado el puesto número uno varias veces en Amazon.

La Dra. Delica creció en la iglesia y el ministerio ha sido como una segunda naturaleza para ella. Dado que ambos lados de su familia son líderes religiosos e influyentes, seguramente también tendrá un llamado en su vida.

Ha servido en varias capacidades dentro de cada ministerio al que se ha afiliado, como Saludadora / Acomodadora, Maestra de Escuela Dominical / Escuela Bíblica de Vacaciones, Líder del Ministerio de Jóvenes / Solteros, Intercesora en el Ministerio de Oración y Miembro de la Junta de una entidad filantrópica basada en la fe.

En 2007, aceptó plenamente el llamado a su vida y volvió a dedicar su vida a Dios y al ministerio. Después de eso, muchos años después, entró en el llamamiento de su vida como Profeta, y luego, en 2018, fue llamada al Apostolado. Desde entonces, la Dr. Delica ha sido una líder ministerial quíntuple.

Luego, en diciembre de 2018, la Dr. Delica para emprender y comenzar su propio ministerio. Ella es la fundadora, presidenta y pastora de Revive Your Soul Ministries, Inc. Es una organización sin fines de lucro 501c3 que busca equipar a los creyentes de Jesús y a los líderes ministeriales para que tengan una vida victoriosa al vivir su fe. Bajo este ministerio, también tiene dos Ministerios de TV Internacional en The Now Network y Dominion TV que llegan a más de un total de 300 millones de hogares en todo el mundo.

Además, en 2021, bajo este ministerio, también fundó la Escuela de Liderazgo Espiritual donde capacita a la próxima generación de líderes ministeriales que funcionan dentro del ministerio quíntuple. A pesar de todo lo que hace, es una miembro orgullosa de la Iglesia Internacional Jesus People Proclaim ubicada en Deerfield Beach, FL, bajo el liderazgo de los Apóstoles Billy y la Dr. Cynthia Thompson.