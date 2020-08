Residentes de Miami protestaron este sábado por la liberación de la orca Lolita y su traslado a un santuario marino, tras 50 años de su captura.

El animal, que fue capturado en 1970 frente a la costa del estado de Washington (noroeste de los Estados Unidos), está encerrado en “uno de los tanques para orcas más pequeño del mundo”, según la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA).

Loa activistas instan a los ciudadanos a sumarse a con proclamas como “liberad a Lolita” o “Medio siglo de tristeza”, resaltaron la importancia de no asistir a los parque marinos en los que haya animales en cautiverio puesto que “los animales deben estar en la naturaleza”.

Support Lolita’s Retirement – Sign the Petition! https://t.co/WZwiOpjG3C via @ChangeAUS PLEASE PLEASE KEEP SIGNING #RetireLolita pic.twitter.com/iOch3azmYQ

— Rachel 🐬 (@Rachelch35) August 5, 2020