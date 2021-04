Tras un altercado con arma de fuego que dejó una persona muerta y otra herida, la policía detuvo al exjugador de la NFL Travis Rudolph.

El deportista militó en la liga universitaria de EEUU con Florida State University (FSU) y en la NFL, fue arrestad

De acuerdo a la Oficina del Alguacil del Condado Palm Beach, Rudolph, de 25 años, ha sido acusado de homicidio en primer grado e intento de homicidio en primer grado.

Se pudo conocer que se encuentra recluido sin derecho a fianza en una cárcel de este condado del sur de Florida.

Según la dependencia, poco después de la medianoche efectivos policiales respondieron al aviso de un doble tiroteo y a su llegada descubrieron que un hombre había sido trasladado a un hospital local y otro fue hallado sin vida a poca distancia, en West Palm Beach.

Los agentes, que no han detallado el origen del suceso, identificaron a Rudolph como el sospechoso de ser el autor de los disparos y fue arrestado poco después.

El detenido fue el receptor principal de la Florida State en 2015 y 2016, para posteriormente firmar con los New York Giants y luego con los Miami Dolphins.

En 2017, con los Giants logró ocho recepciones para 101 yardas durante su año de novato en sus únicas apariciones de temporada regular.

En 2018 llegó a los Dolphins pero un desgarro del ligamento cruzado anterior le dejó fuera del campo. Estaba vinculado a los Winnipeg Blue Bombers de la liga canadiense de fútbol desde diciembre de 2019.

No había jugado con su nuevo equipo todavía al suspenderse la temporada de 2020 por la pandemia.

El club, una vez enterado de este suceso, ha decidido dejar de contar con él y romper su contrato.

Rudolph adquirió notoriedad en 2016 cuando un video en el que se le ve almorzando con un estudiante autista durante una visita del equipo de la FSU a una escuela secundaria de Tallahassee, capital de Florida, se volvió viral.

El padre de Rudolph murió en 2017 después de que un arma de fuego se disparara de manera accidental en un club de striptease de West Palm Beach. El detenido tendrá su primera comparecencia en corte el jueves.

