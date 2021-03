A finales de febrero, el mundo deportivo quedó impactado, por el accidente que sufrió el golfista Tiger Woods, en una carretera de Los Ángeles.

Los expertos forenses dieron algunos indicios de lo que le pudo ocurrir a Woods, durante el recorrido.

“Para mí, esto es como un caso clásico de quedarse dormido detrás del volante, porque la carretera se curva y su vehículo va recto”, dijo Jonathan Cherney, un periodista experto en accidentes de tránsitos.

La policía no ha revelado la causa del accidente. Pero varios medios hablaron conexpertos en tráfico que creen saber qué lo causó.

“Es un desvío fuera de la carretera, casi como si estuviera inconsciente, sufriendo un episodio médico, o se durmió y no se despertó hasta que salió de la carretera y ahí es donde entró la aplicación de los frenos”, dijo Cherney a USA Today.

Mientras Woods se recupera en un centro asistencial de Los Ángeles, los médicos indican que las lesiones lo dejarán fuera de la competición profesional de por vida.

“Yo diría, desafortunadamente, que es muy, muy poco probable que vuelva a ser un golfista profesional después de estas lesiones”, dijo el Dr . Michael Gardner, jefe de trauma ortopédico en el Centro Médico de Stanford.

Las múltiples lesiones que ha tenido el jugador a lo largo de su carrera, podrían perjudicar su recuperación definitiva.

