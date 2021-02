A pesar que el precio de la gasolina cayó recientemente tres centavos, en Florida se espera que en los próximos días se incremente en las diferentes bombas del estado.

Los expertos señalan que este aumento se debería, a la alta demanda de combustible que ha habido en los últimos meses.

“Desafortunadamente, es posible que el reciente salto en el surtidor aún no haya terminado”, dijo Mark Jenkins, portavoz de la Asociación Estadounidense del Automóvil.

Uno de los causantes del posible incremento de la gasolina en Florida, se espera que en los próximos días las refinerías cambien sus componentes para adaptarla al verano.

“Por lo general, la producción de la gasolina de verano cuesta más porque contiene más aditivos, que actúan para reducir el smog durante los meses más calurosos “, dijo Jenkins.

El precio podría elevarse hasta $2.60 el galón, en las gasolineras. El precio promedio de un galón de gasolina regular sin plomo en Florida es de $ 2.46. Eso es 26 centavos más que el promedio de $ 2.20 a principios de 2021.

Pero para otros este incremento sería algo positivo, debido a que se estaría aproximando la reactivación total de la economía después del confinamiento, por el Covid-19.

“No siempre debemos hacer muecas cuando vemos precios más altos”, comentó Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy

I live in Florida. I can't picture a bigger gasoline fire than what you're suggesting. Come for the sun stay because you got covid.

— Matt Gould (@TheMrmattyG) February 15, 2021