Este lunes las oficinas del Barcelona FC amanecieron convulsionadas, tras el arresto de su expresidente Josep Maria Bartomeu.

La detención fue hecha por la policía autonómica de Cataluña, quien investiga al exdirectivo por los casos de administración desleal y corrupción de particulares.

Mientras Bartomeu era detenido, una comisión de la policía de Cataluña allanó las oficinas, del Barcelona en el Camp Nou, en busca de evidencias.

Las autoridades sospechan que algunas de las firmas contratadas bajo el mandato de Bartomeu (2014 – 2020) habrían recibido el encargo de crear determinados estados de opinión en redes sociales,

La investigación, que lleva en curso varios meses, acredita que el F.C. Barcelona gastó en este proyecto un millón de euros al año, dividido en diferentes contratos con pagos inferiores a 200.000 euros, probablemente para que no fueran obstaculizados por las auditorías internas del club.

Además del expresidente también fueron detenidas, se trata de Óscar Grau, exdirector general del club, y Román Gómez Pontí, responsable de los servicios jurídicos.

Joan Laporta (Presidential candidate): "Bartomeu's arrest? It's not good news, nor pleasant for Barça. He didn't have a good management, but he's still a president of Barça and it's shocking news." [lleida ràdio]

