Un tribunal de París declaró el lunes al ex presidente francés Nicolas Sarkozy culpable de corrupción y tráfico de influencias.

Fue condenado a un año de prisión y a dos años de prisión condicional.

El político de 66 años, que fue presidente de 2007 a 2012, fue condenado por haber intentado obtener ilegalmente información de un magistrado de alto rango en 2014 sobre una acción judicial en la que estuvo involucrado.

