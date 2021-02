Los demócratas de la Cámara de Representantes lograron la mayoría que necesitaban para quitarle a Marjorie Taylor Greene las asignaciones que tenía en los comités del Congreso, reportó telemundo51

Tras el voto, la representante de Georgia continuará formando parte de la Cámara Baja pero ya no participará en los comité de Educación, Trabajo, y Presupuesto.

El voto del miércoles, que finalizó con 230 votos a favor -11 de ellos republicanos- y 199 en contra, llegó a resultado de unos comentarios de parte de Greene antes de que asumiera su cargo como representante.

Se trata de un castigo sin precedentes en el Congreso estadounidense. La causa de la expulsión fue haber promovido a través de sus redes sociales la violencia en contra de los demócratas, el racismo y teorías conspirativas.

De acuerdo a varios medios y a videos que salieron a la luz estos últimos días, Greene ha dicho, entre otras cosas, que tiroteos en escuelas, como el de Parkland, Florida, son montajes.

También llegó a decir que el tiroteo en Las Vegas en 2017, en dónde murieron 58 personas, podría haber sido montado.

“¿Cómo se consigue que los dueños de armas y las personas que apoyan a la Segunda Enmienda dejen sus armas y se unan a la legislación contra las armas?” Greene preguntó en un video. “Los asustas- los conviertes en víctimas y cambias su forma de pensar y luego posiblemente conseguirás aprobar una legislación antiarmas. ¿Eso es lo que pasó en Las Vegas? No creo que (Stephen Paddock) haya logrado esto por sí solo, y sé que la mayoría de ustedes tampoco”, dijo Greene.

Los demócratas dieron un ultimátum a los republicanos para que retirasen a Greene de los comités a los que estaba asignada -una de las mayores reprimendas en el Congreso.

Ante la posibilidad de que algunos republicanos que han sido críticos con Greene votaran con los demócratas en su contra, el líder republicano en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, tenía la opción de adelantarse.

Sin embargo, el líder republicano optó por no tomar ninguna decisión y criticó a los demócratas por forzar su expulsión de comités, pese a que condenó comentarios de su congresista.

Today, I rose in objection to the unprecedented attempt by the Democrat majority to remove me from my committee seats.

I’ve never been more proud to represent the people of NW Georgia.

— Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) February 4, 2021