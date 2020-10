El condado Broward decidió extender el horario de servicio en bares y restaurantes de la localidad. Se estableció una hora más para restaurantes y bares , pero aún siguen afectados por la caída dramática en las ganancias de estos establecimientos, según difundió miamimundo

El alcalde de Broward dio a conocer la noticia. Se trata de buenas noticias para el condado de Broward, los residentes y para los establecimientos locales.

“Extenderemos los horarios de restaurante hasta la medianoche. Hasta esa hora podremos cenar en restaurantes”.

#Broward Mayor @HolnessD9 announces new Emergency Order 20-28 extending restaurant curfew now midnight to 5AM. Previously restaurant curfew was 11PM. No alcohol in public places outdoor though such as beaches, parks, parking lots, streets etc. info https://t.co/G5R3rH3h5j pic.twitter.com/3fqu6dQJpR

