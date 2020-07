La periodista Carla Angola afirmó que el presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, no sería extraditado este fin de semana (como se ha especulado) sino a mediados de agosto. La comunicadora explicó que aún faltan 2 audiencias en el tribunal de Cabo Verde, según publicó noticierodigital

Por Redacción Miami Diario

A través de Twitter, Carla Angola señaló que «#AlexSaab no llega este fin de semana a Miami. Faltan 2 audiencias en tribunal de Cabo Verde para decidir recursos de su defensa y no les queda mucho más que intentar. Su llegada a EEUU sí sería por Miami y no estaría lejos. Me informan que se podría concretar a mediados de agosto»

No obstante, el canciller del régimen de Maduro aseguró que Alex Saab, acusado de lavado de dinero, es un «agente del Estado» y negó que fuera testaferro del mandatario chavista.

En una entrevista a W Radio, Arreaza señaló que «la defensa de Alex Saab está en manos de su equipo jurídico, lo apoyamos como cualquier otro ciudadano venezolano en su situación. Saab es un agente del Estado desde hace un año, no hay pruebas de que sea contratista del gobierno. Es un mito que Saab es testaferro de Maduro».

Un dato a considerar es que la defensa de Saab solicitó la semana pasada casa por cárcel tras alegar que el colombiano estaba en malas condiciones de salud.

