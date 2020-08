El periodista Nelson Bocaranda afirmó este viernes que la extradición de Álex Saab estaría cerca de concretarse, pese a que Baltasar Garzón dijo más temprano que sería «un proceso largo». El comunicador social venezolano comentó que así se lo hizo saber un colega de Cabo Verde, publicó noticierodigital

A través de Twitter, Bocaranda indicó: «»Any second?», así me contestó mi colega en Cabo Verde sobre la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Queda solamente «un requisito tangencial por cumplir. Si lo obvian, no hay que esperar a la semana próxima. Así que hasta en este fin de semana hay chance de su envío».

Garzón le dijo más temprano a EEUU que la extradición del supuesto testaferro de Nicolás Maduro «no será fácil y tardará mucho tiempo».

También señaló que, «en caso de ser entregado a los Estados Unidos, hay un altísimo riesgo de que sufra malos tratos y tortura». Además, denunció que su defendido recibe «tratos degradantes» en la prisión en la que está recluido en Sal.

Garzón había señalado además que “respetamos la justicia caboverdiana y la soberanía de Cabo Verde, pero eso no nos impide denunciar, muy claramente, que Estados Unidos está tratando de explotar la jurisdicción de Cabo Verde para lograr un objetivo político en su guerra particular, su guerra económica, y acciones legales contra Venezuela y todos sus altos funcionarios”.

— Nelson Bocaranda S. (@nelsonbocaranda) August 14, 2020