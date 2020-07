Hasta 68 avisos de un extraño fenómeno en los cielos de Estados Unidos de una supuesta “bola de fuego” verdosa reportó la American Meteor Society durante la noche del pasado miércoles 29 de julio.

Desde los estados Colorado, Arizona y Nuevo México, se reportaron estos fenómenos a esta organización científica.

Un par de testigos lograron filmar el extraño fenómeno que ocurrió en la nación norteamericana. En la misma se evidencia cómo este supuesto meteorito ingresa a la atmósfera de la Tierra y su resplandor es notable, pero solo dura unos pocos segundos hasta desaparecer en la noche.

Guys, we just saw one of the craziest things we have ever seen in our lives and I managed to capture some of it. A meteor for the ages! pic.twitter.com/kPIchIPREV

— Amber Coffman (@Amber_Coffman) July 29, 2020