Una excelente noticia: La empresa Facebook anunció la inclusión oficial de “Juegos de Fantasía” a su red social.

Esta opción le permitirá a los usuarios hacer predicciones de encuentros deportivos y hasta programas de televisión, reportó Facebook.

En un comunicado oficial, la red social anunció que lanzarán los “Facebook Fantasy Games”, reportó

Se trata de una serie de juegos de predicción en los que los usuarios podrán participar con amigos y desconocidos de toda la plataforma, bajo la idea de que “ayudan a los fanáticos a disfrutar juntos de deportes, programas de televisión y contenido de cultura pop”.

