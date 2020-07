Facebook hace tiempo que quiere plantar cara a YouTube y en breve dará un nuevo paso adelante para competir con la plataforma de videos.

En concreto, la compañía de Mark Zuckerberg está preparando el lanzamiento de videos musicales con licencia oficial en su red social, reportó Eluniversal.

Facebook lanzará el mes que viene en Estados Unidos los primeros videos musicales oficiales con licencia oficial. En estos momentos, la compañía estaría en la fase de convencer a los artistas para que se suscriban a este nuevo servicio.

Facebook to launch a official Music Videos feature for artists to rival YouTube?

h/t @seaninsound pic.twitter.com/U9Hs9gHcbr

— Matt Navarra (@MattNavarra) July 14, 2020