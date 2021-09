Fallece Paul Levine, padre de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, está de luto.

La alcaldesa anunció el viernes por la tarde que su padre, Paul Levine, falleció.

En una publicación en Instagram, la alcaldesa dijo que su padre vivió una vida maravillosa y que era su héroe.

Ella dijo que vivió una vida plena y satisfactoria rodeado de una familia amorosa.

“Extrañaré a mi papá con todo mi corazón. Extrañaré sus llamadas regulares de registro, sus historias, sus abrazos y su risa ”, dijo el alcalde.

“Nuestro padre vivió una vida maravillosa y fue mi héroe; me crió para tener la confianza de saber que puedo lograr lo que me proponga y me apoyó en cada paso del camino. Era brillante, creativo, valiente y encantador”, señaló en la publicación.

Además aprovechó la Alcaldesa para agradecer “la maravillosa atención que recibió del equipo del Baptist Hospital y el Palace en Kendall, y por todo el amor y la amabilidad que hemos recibido al honrar la vida de nuestro padre”.

“Extrañaré a mi papá con todo mi corazón. Si bien mi mundo no sería el mismo sin él, su ejemplo continuará guiándome ahora y siempre”, dijo Daniella Levine.