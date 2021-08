Aunque hasta ahora no ha habido un final feliz y no han encontrado sobrevivientes, los topos no desfallecen e iniciarán una nueva operación de búsqueda en otro edificio derruido sin pararse a descansar, puesto que el tiempo juega en contra de los posibles supervivientes.

El sismo, registrado el sábado pasado cerca de la localidad de Petit Trou de Nippes, ya es el segundo más mortífero de los últimos 25 años en Latinoamérica, una lista que encabeza el devastador sismo ocurrido en 2010 en el país caribeño, en el que murieron cerca de 300,000 personas.

El terremoto se registró a las 8:29 a.m. (hora local) a 10 kilómetros de profundidad y 78 millas al oeste de la capital, Puerto Príncipe, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y la Red Sísmica de Puerto Rico.

El tiempo también se agota para miles de personas que requieren de ayuda humanitaria, una situación que ha motivado saqueos de camiones, ocurridos este viernes y este sábado.

El presidente Joe Biden autorizó una respuesta inmediata y nombró a la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, como máxima coordinadora de las acciones del país para ayudar a Haití.

La USAID colaborará en la evaluación de daños y brindará ayuda en la reconstrucción, detalló Biden, que llamó a Estados Unidos un “amigo cercano y duradero del pueblo de Haití”.

