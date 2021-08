Cuando se trata de elegir a sus víctimas, COVID-19 no discrimina. El vicioso virus, en menos de un día esta semana, entre el martes y el miércoles, se cobró la vida de tres maestros de escuela del condado de Broward y uno de sus maestros asistentes.

La presidenta del Sindicato de Maestros de Broward, Anna Fusco, señaló a CBS que “en un lapso de 24 horas, falleció una maestra asistente, falleció una maestra en su escuela, falleció una maestra de primaria y otra maestra en una escuela secundaria”.

Uno pensaría que esta asombrosa cantidad de educadores muertos por COVID-19 en un período de tiempo tan corto, con menos de una semana antes de que comience la escuela, sería insondable, pero Fusco dice que oye hablar de tales tragedias con demasiada frecuencia.

“Es extremadamente aterrador. Escucho esto todos los días. Ya sea en Broward o en otro lugar. Somos el quinto sindicato más grande del país”, dijo Fusco.

La Dra. Rosalind Osgood, presidenta de la Junta Escolar del Condado de Broward, dijo que lamentan la pérdida de cuatro de los suyos.

“He estado en la junta escolar durante 9 años y durante 9 años puedes conectarte con ellos”, dijo. “Los amas. Se convierten en familia”.

Irónicamente, todos los maestros murieron al mismo tiempo que la Junta Escolar del Condado de Broward votó para desafiar la orden del gobernador Ron DeSantis de retirar el mandato de la máscara.

I signed an executive order directing @HealthyFla to enter rulemaking in collaboration with @EducationFL to protect parents' freedom to choose whether their children wear masks in schools. https://t.co/94ZMqObRas

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 30, 2021