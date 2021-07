Charlie Robinson, el actor, cuyo nombre completo era Charles S. Robinson, nació en Houston (Texas) en 1945 y falleció a los 75 años en Los Ángeles debido a un paro cardíaco y cáncer.

A lo largo de sus 50 años de carrera, Robinson apareció en películas como ‘Secret Santa’, ‘The River’, ‘Set It Off’, ‘Antwone Fisher’, ‘Jackson’, ‘Beowulf’, ‘Even Money’ y ‘Miss Lettie and Me’ y series de televisión como ‘Buffalo Bill’, ‘Home Improvement’, ‘Mom’, ‘Hart of Dixie’, ‘Me llamo Earl’, ‘El príncipe de Bel Air’, ‘NCIS’ y ‘The Guestbook”.

Robinson fue mejor conocido por su papel como el secretario judicial Mac Robinson en “Night Court”, que se desarrolló de 1984 a 1992. Más recientemente tuvo un papel recurrente en la comedia de situación de CBS “Mom”, interpretando a un inquilino ciego en un edificio de apartamentos administrado por estrella de la serie Allison Janney.

En esta serie de Warner Bros estuvo durante ocho de sus nueve temporadas –entre 1984 y 1992– e incluso dirigió varios episodios. La ficción, cuyo ‘oppening’ contaba con un tema del grupo Level 42, giraba en torno a una corte penal de Manhattan, en su turno de noche, un tanto peculiar y presidida por el juez Stone (Henrry Anderson), muy dado a las bromas y a los juegos de magia, informó El ABC.

Junto a este está Dan Fielding (John Laroquette), un fiscal narcisista, ligón y adicto al sexo; Christine (Markie Post), una explosiva pero ingenua abogada de la defensa; el enorme pero más simple que una lechuga Bull (Richard Moll) como alguacil y Mac, su paciente ayudante que en cada episodio trataba de poner un poco de orden en ese manicomio.

Originario de Houston, Robinson asistió a la escuela de actuación Studio 7 en el Houston Music Theatre.

A Robinson le sobrevive su esposa Dolorita; hijos Luca, Charlie, Christian y Byron, junto con nietos y bisnietos.