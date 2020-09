Un capitán de la policía de Miami-Dade murió este domingo en un accidente de auto, mientras que otras dos personas resultaron heridas, en un incidente ocurrido en Broward, precisó la Oficina del Alguacil de ese condado.

El accidente ocurrido alrededor de la 1 de la tarde en la cuadra 11800 de Griffin Road en Cooper City, involucró a dos vehículos, uno de ellos terminó volcado y el otro en llamas, reportó CNN.

Dos de las tres víctimas fueron aerotransportadas a un hospital local. Mientras una tercera persona que fue identificada como el capitán de la policía de Miami-Dade, Tyrone White, murió en la escena.

El director de la policía de Miam-Dade, Freddy Ramírez expresó su dolor en una publicación en Twitter en donde puede leerse: “Estoy muy triste después de saber del fallecimiento hoy del Capitán Tyrone White del MDPD como resultado de un accidente de tráfico mientras estaba fuera de servicio en el condado de Broward. Le ofrecí a su familia mi más sentido pésame en nombre de su familia MDPD. Que descanse en paz eterna”.

I’m extremely saddened after learning of the passing of MDPD Captain Tyrone White earlier today as a result of an off-duty traffic crash in Broward County. I offered his family my deepest condolences on behalf of his MDPD family. May he rest in eternal peace. 1/2….

Los detectives aseguran que todavía están investigando el accidente, y hasta el momento se desconocen las condiciones de salud de las dos víctimas hospitalizadas.

Tyrone White es el padre del jugador de los New England Patriots, James White, quien no jugó el partido del domingo por la noche contra los Seattle Seahawks.

El ex compañero de equipo de James White, Tom Brady, fue uno de los muchos miembros de la comunidad de la NFL que expresaron sus condolencias a la familia White.

“Me rompió el corazón escuchar la noticia de la tragedia de mi gran amigo y compañero de equipo para siempre @SweetFeet_White. Hay pocas personas que entran en tu vida que hacen TODO de la manera correcta”, dijo Brady en Twitter. “James es uno de ellos. Amable, gentil, cariñoso, ferozmente competitivo y trabajador. Sus padres criaron un hijo increíble. Y todos estamos de duelo con James mientras atraviesa este momento difícil. Te amo, amigo”.

James is one of them. Kind, gentle, loving, fiercely competitive and hardworking. His parents raised an amazing son. And we are all grieving with James as he is going through this difficult time. Love you my friend

— Tom Brady (@TomBrady) September 21, 2020