Petr Kellner, uno de los hombres más acaudalados del mundo, perdió la vida a los 56 años en un accidente de helicóptero. De acuerdo con Forbes, Kellner –quien era el hombre más rico de su natal República Checa— se ubicaba en el puesto 68 en el listado de los multi millonarios del mundo con una fortuna calcula en $17 mil millones de dólares.

Según los reportes, el desafortunado hecho ocurrió el pasado sábado en Alaska y en el mismo incidente, perdieron la vida otras cuatro personas, además del magnate Petr Kellner. Se sabe hay una sexta persona que logró sobrevivir al impacto y que se encuentra herido de gravedad. Reseñó Hola.

Billionaire Petr Kellner Dies In Alaska Helicopter Crash–Five Die, Lone Survivor In Serious But Stable Condition https://t.co/c6p1Mt3Nv7 pic.twitter.com/ji25V6JfRD

— Forbes (@Forbes) March 29, 2021