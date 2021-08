Un antiguo bombero de Hialeah que fue trasladado de urgencia al hospital después de ser atropellado por una camioneta mientras reparaba una cerca murió este fin de semana, dijeron las autoridades.

Según los investigadores, Chris Villa se encontraba afuera de su casa en North Miami, en el área de Northwest Fifth Avenue y 135th Street, el viernes por la tarde, cuando el conductor de una camioneta chocó con un automóvil, perdió el control y se estrelló contra él al chocar contra la cerca.

La policía explicó que Villa logró apartar a su esposa del camino antes del impacto y fue transportado al Ryder Trauma Center, donde sucumbió a sus heridas.

Otro hombre también fue trasladado al hospital con heridas leves, informó WSVN.

Villa dedicó 24 años al servicio del Departamento de Bomberos de Hialeah y estos escribieron a través de su cuenta en Twitter que:

“HFD se entristece de compartir que el Bombero Crisanto “Chris” Villa ha fallecido. Villa fue un gran bombero y un devoto esposo y padre. Dedicó 24 años de servicio a HFD e hizo un impacto en muchos. Villa será muy extrañada por todos. Puede él descansar en paz”.

#HFD is saddened to share that Firefighter Crisanto “Chris” Villa has passed away. Villa was a great firefighter and a devoted husband and father. He dedicated 24 years of service to #HFD and made an impact on so many. Villa will be greatly missed by all. May He Rest In Peace. pic.twitter.com/mz2lDdQtkm

