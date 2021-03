A los 66 años de edad falleció Marvin Hagler, boxeador estadounidense que fue toda una leyenda y campeón indiscutible entre 1980 y 1987.

Este campeón fue considerado como uno de los mejores campeones de peso mediano e la historia del pugilismo.

Fue la esposa del peleador, Kay G. Hagler, quien informó la noticia de la muerte del peleador. Pidió privacidad en un momento complicado.

Boxing has lost one of the all time greats.

Gutted to hear of the passing of Marvellous Marvin Hagler.

One of the toughest, and best fighters in one of the greatest eras in boxing history.

Hagler along with Leonard,Hearns & Duran – the Real Four Kings.#RIP ❤️ #WAR 👑 #boxing pic.twitter.com/IEEGBgS9W6

— Dave Coldwell (@davidcoldwell) March 13, 2021