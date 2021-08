La periodista Rosana Ordóñez falleció este domingo por la mañana, así lo informó a través de su cuenta de Twitter la secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, Delvalle Canelón. Aunque se desconocen las casusas exactas del deceso, se sabía que padecía de problemas en los riñones, el páncreas y el hígado.

Con profundo pesar lamento informar la muerte de una amiga, de una luchadora, de una colega y gran periodista Rossana Ordóñez. QEPD. — Delvalle Canelón (@CanelonDelvalle) August 1, 2021

En junio de 2021, el CNP pidió a la comunidad un apoyo económico pues Ordóñez no contaba con los recursos para afrontar la enfermedad.

Al hacerse publica su enfermedad y la solicitud de apoyo monetario no todos los conocidos tuvieron la misma reacción, algunos la criticaron. Ella explicó: «Porque fui viceministro. Yo vivo como una familia de clase media en decadencia, como todas las de Venezuela, y actúo bajo los principios éticos de la religión católica y nuestro código de ética de los periodistas. No he robado, no soy corrupta y todavía trabajo».

La comunicadora social fue docente en la Universidad Santa María, locutora en GRD Nueva York y trabajó como editora internacional. Asimismo, presidió el Instituto de Prevención Social del Periodista y fue secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas.

En sus inicios, la académica con doctorado en Ciencias Políticas fue reportera de El Nacional y llegó a dirigir las revistas Bohemia y Momento.

Sus colegas del gremio periodístico expresaron sus condolencias y respetos en las redes sociales.

Gustavo Pierral, animador de TV, locutor y productor de Circuito Éxitos 99.9 FM, recordó la trayectoria de la fallecida. «Se nos marcha Rosana Ordóñez Excelente Periodista y Docente, con doctorado en Ciencias Políticas, que a lo largo de muchos años trabajó en radio y televisión… Paz a su alma, Dios te recibe con amor».