Una joven murió luego de ser atropellada por un automóvil mientras montaba en bicicleta en Plantation la madrugada del lunes, según indicaron las autoridades este mismo día.

Dicho incidente, al parecer ocurrió alrededor de las 4:30 am en la cuadra 500 de N. University Drive.

Los oficiales de la policía de Plantation dijeron que Monel Rivera, de 20 años, de Tamarac, estaba en una bicicleta cuando fue atropellada por un Toyota 2003.

Rivera fue llevada a un hospital local donde luego murió a causa de sus heridas, dijo la policía.

