Tras una dura batalla contra el Covid-19, un supervisor del Departamento de Policía de Miami-Dade falleció, informaron sus compañeros de trabajo a través de Twitter, reportó miamimundo

A través de Twitter, la policía de Miami-Dade, en su cuenta de Twitter, anunció el fallecimiento de Robert González, quien dijo que había sido un veterano de 28 años de la fuerza.

“El Sr. González falleció después de luchar contra COVID-19”, escribió el departamento en Twitter.

Thank you for your honorable service Robert. You will be sorely missed. My deepest sympathy on behalf of @MiamiDadePD to Robert’s family, friends, and extended MDPD family. https://t.co/HgeS06v85v

Freddy Ramírez,, director de policía de Miami-Dade, también ofreció una declaración personal: “Gracias por su honorable servicio Robert. Usted será muy extrañado.

It’s with deep regret that we announce the untimely passing of Micrographics Supervisor Robert Gonzalez. A 28 year veteran of @MiamiDadePD, Mr. Gonzalez passed after battling COVID-19. We offer our deepest condolences to his family, friends, & colleagues at this difficult time. pic.twitter.com/yC8BeWWUqv

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) November 28, 2020