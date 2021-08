A medida que los casos de COVID-19 de Florida continúan alcanzando niveles récord, representando más del 20% de los nuevos casos y hospitalizaciones del país, una familia de Miami dijo que impulsa la vacuna después de que los tres se enfermaran por el virus.

La familia de Yoiris Duran se había opuesto a la vacuna, diciendo que habían escuchado demasiados mensajes contradictorios. La pareja de Miami tiene alrededor de 50 años y trató de comer alimentos saludables. Ella hace ejercicio; su esposo es un trabajador de mantenimiento activo con asma. Su hijo de 25 años también goza de buena salud, por lo que se sintieron protegidos.

Hace unas semanas, todos sufrieron terribles dolores de cabeza y perdieron el sentido del gusto. Su esposo tenía diarrea severa, vómitos y estaba perdiendo peso rápidamente. Después de cinco días, mientras luchaba por respirar, lo llevaron de urgencia al hospital, donde lo iniciaron con oxígeno y, finalmente, un tratamiento con plasma durante su estadía de cinco días, dijo en una entrevista en video esta semana dada a The Associated Press por Baptist. Salud del sur de Florida.

En casa, Yoiris Duran dijo que ella y su hijo se sentían tan débiles que apenas podía caminar hasta el baño. A medida que sus síntomas progresaban y les costaba respirar, también terminaron en el Hospital Homestead.

“La semana pasada fue realmente mala, e incluso pensé que podríamos morir, como nos sentíamos”, dijo el agente de bienes raíces de 56 años.

Por otra parte, Francesca Anacleto, de 12 años, recibió su primera vacuna Pfizer COVID-19 de la enfermera Jorge Tase, el miércoles 4 de agosto de 2021 en Miami Beach, Florida. El martes, los CDC agregaron más de 50,000 nuevos casos de COVID-19 en el estado durante los tres días anteriores, empujando el promedio de siete días a uno de los conteos más altos desde que comenzó la pandemia, un aumento de ocho veces desde el 4 de julio.

El sábado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Informaron 23,903 nuevos casos de COVID-19 para el viernes. Eso supera el récord del día anterior de 22.783 casos nuevos. Florida vio un aumento del promedio de siete días en casos de noticias a 19,250 este viernes desde 15,817 una semana antes.

“La gente está reaccionando a esto saliendo y recibiendo la vacuna, y esa realmente tiene que ser la reacción”, dijo Justin Senior, director ejecutivo de Florida Safety Net Hospital Alliance, que representa a algunos de los hospitales más grandes del estado que brindan cuidados número de pacientes de bajos ingresos.

“Hemos descubierto que las personas que se vacunan, incluso si reciben COVID, no lo reciben tan fuerte como nosotros”, dijo. “Les he estado diciendo a todos mis amigos y mi familia que vayan a vacunarse. No quiero que la gente pase por lo que nosotros hemos pasado “.

Mientras tanto, el gobernador republicano Ron DeSantis ha alentado las vacunas, pero ha subrayado repetidamente que no impondrá mandatos de máscaras en todo el estado ni cierres comerciales. Ha utilizado el aumento para impulsar su campaña de reelección el próximo año, discutiendo públicamente con el presidente Joe Biden y acusando a los demócratas federales y estatales de tener la intención de usar el brote del virus para robar las libertades de los floridanos.

“En términos de imponer restricciones. Eso no está sucediendo en Florida. Es dañino, es destructivo. No funciona ”, dijo en una conferencia de prensa el viernes, y dijo que el condado de Los Ángeles tuvo un aumento repentino de invierno a pesar de todas sus restricciones.

“Realmente creemos que las personas saben cómo evaluar mejor sus riesgos. Confiamos en ellos para poder tomar esas decisiones ”, dijo DeSantis.