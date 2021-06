Familiares de la mujer asesinada en su hogar y al lado de su pequeña hija el pasado mes de mayo en el suroeste de Miami-Dade piden justicia y ofrecen una recompensa de 10 mil dólares a cambio de información o cualquier pista que ayude a la captura de los responsables.

Junto a los familiars, hoy los detectives de Miami-Dade revelaron nuevos detalles sobre el caso de la madre asesinada mientras cargaba a su pequeña hija de tan solo 3 años. Con ello esperan llegar alas personas involucradas y piden ayuda de la comunidad, reportó NBC Miami.

Familiares de Le’Shonte Jones de 24 años desde la sede de la policía de Miami Dade pidieron justicia por lo sucedido el pasado 3 de mayo done la mujer fue asesinada a tiros por un hombre en frente de su casa y mientras se encontraba con su hija y familia.

SEEKING INFORMATION: On 5/3/21, Le’Shonte Jones was killed in the area of SW 258 Street & South Dixie Highway. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477 or by dialing **TIPS. pic.twitter.com/dNGMHQ2I7A

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) May 4, 2021