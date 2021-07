La tragedia del derrumbe del Champlain South Towers, en Surfside ocurrida el pasado 24 de junio, ha dejado mucha desolación. Pero también desenlaces felices, como la que vivió una familia al recuperar su gato sano y salvo.

Binx, un felino negro vivía en el noveno piso de la edificación que se desplomó, fue encontrado por los rescatistas antes que la estructura fuese demolida por completo.

El gato fue trasladado al centro de refugio The Kitty, donde estuvo por varios días hasta que los familiares lo pudieron encontrar

Tras ser rescatados, la familia de Binx empezó a colocar carteles en varios puntos cercanos al Champlain South Towers, con la descripción del animal.

Gina Vlasek, vio el aviso y de una vez vio que coincidía con el gato que habían llevado al refugio y pudo comunicarse con ellos.

La mejor parte fue cuando la protectora de animales publicó un video en las redes sociales, en el que Binx estaba explorando la jaula, en la que estaba.

El mismo llegó a los 31.000 likes siendo uno de los más vistos, hasta el momento.

After 16 long and incredibly difficult days, I’m able to share a small piece of good news — Binx from Champlain Towers South has been found.

Thank you from the bottom of my heart and on behalf of our community to the team who played a role in reuniting him with his family. pic.twitter.com/yzDxW6plHG

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 10, 2021