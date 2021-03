El célebre restaurante de Nueva York Pastis, que ayudó a inyectarle una nueva energía a la zona industrial Meatpacking District a principios de los años 2000, abrirá un local en Wynwood en agosto de 2022, anunciaron el martes sus propietarios.

Stephen Starr, empresario de restaurantes nacido en Philadelphia, y entre cuyos restaurantes del sur de la Florida están Makoto y Steak 954, se asoció con su premiado colega James Beard, y con el fundador de Pastis, Keith McNally, para traer el tradicional concepto de un bistro francés al antiguo distrito industrial de Miami, reportó el Nuevo Herald.

Hace ya tiempo que Wynwood ha cambiado su ambiente, que en un inicio era únicamente de galerías y almacenes de arte, y se ha convertido en un destino internacional. Según Starr, el espíritu del área le recordaba el del Meatpacking District.

“Siento que Pastis debería estar allí, y no en un hotel ni en South Beach”, dijo Starr. “Wynwood siempre me ha recordado dónde nació Pastis”, agregó.

A los amantes de la buena mesa siempre les ha gustado el Pastis de Manhattan por su sencillez, un concurrido restaurante de gran tamaño, donde se puede ordenar un plato de mejillones bañados en mantequilla de ajo con una copa de vino, o invitar un martes por la noche a 10 de sus amigos más cercanos para pasar una velada inolvidable.

“La comida es familiar, y es el tipo de lugar al que se puede ir cuatro o cinco veces por semana”, dijo Starr.

El restaurante de Miami tendrá una enorme capacidad, con 8,000 pies cuadrados de espacio, y más de 3,000 pies de espacio al aire libre para cenar.

Pastis se convirtió en un sitio de visita obligada tanto para las celebridades como para las familias, que disfrutaban desde brunches de domingos hasta las trasnochadas de madrugada. Starr espera poder mantener abierto el restaurante hasta las 3 a.m., al igual que ocurría con el Pastis original, que se inauguró en 1999. Ese restaurante terminó cerrado durante cinco años, y luego reabrió con un nuevo look en 2019. El toque final del local de Miami aún no se ha decidido, apuntó Starr.

“Cuando reabrimos el restaurante, la respuesta fue de veras abrumadora”, señaló Starr.