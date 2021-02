Algunos famosos han sorprendido a sus fans dándose una increíble ducha en sus espectaculares bañeras. Podrá disfrutar de estas imágenes que fueron publicadas en las redes sociales, reportó tmz.

Darse un baño de espuma con agua bien caliente es uno de esos placeres domésticos que todos nos permitimos de vez en cuando. Pero en esta ocasión fueron algunos famosos que decidieron compartir este momento íntimo con sus seguidores.

Estas son algunos de los famosos que posaron entre burbujas…

Vida glamorosa

Jasmine Tookes

Jasmine Tookes (Huntington Beach, California; 1 de febrero de 1991) es una modelo estadounidense. Desde 2015 es uno de los Ángeles de Victoria’s Secret y en 2016 portó el Fantasy Bra en el Victoria’s Secret Fashion Show.

Actualmente es una de las «20 modelos mejor pagadas del mundo», según la revista Forbes.

Esta reconocida modelo integra la lista de los famosos que decidieron darse un baño de espumas

Francia Raísa

Francia Raisa Almendarez (nacida el 26 de julio de 1988[1][2]) es una actriz estadounidense.

Raísa es conocida por sus papeles en Bring It On: All or Nothing, The Secret Life of the American Teenager, y Grown-ish.

Charli XCX

Charlotte Emma Aitchison, conocida profesionalmente como Charli XCX, es una cantante, compositora y directora de vídeos musicales inglesa.

Nacida en Cambridge y criada en Start Hill, Essex, comenzó a publicar canciones en Myspace en 2008, lo que le llevó a ser descubierta por un promotor que la invitó a actuar en fiestas y raves de almacén

David Beckham y Courteney Cox

David Robert Joseph Beckham OBE (Reino Unido: /ˈbɛkəm/;[5] nacido el 2 de mayo de 1975) es un exfutbolista profesional inglés, actual presidente y copropietario del Inter de Miami CF y copropietario del Salford City.

Jugó en el Manchester United, el Preston North End, el Real Madrid, el Milan, el LA Galaxy, el París Saint-Germain y la selección nacional de Inglaterra,

Con esta última mantuvo el récord de apariciones para un jugador de campo hasta 2016. Es el primer jugador inglés que gana títulos de liga en cuatro países: Inglaterra, España, Estados Unidos y Francia.

Se retiró en mayo de 2013 tras 20 años de carrera, en los que ganó 19 grandes trofeos.

Por su parte, Courteney Bass Cox (antes Cox Arquette; nacida el 15 de junio de 1964) es una actriz, productora y directora estadounidense.

Se dio a conocer por su papel protagonista de Monica Geller en la comedia de la NBC Friends (1994-2004), por la que recibió siete nominaciones a los premios del Sindicato de Actores, de los que ganó uno.

También fue reconocida por su papel de Gale Weathers en la franquicia de películas de terror Scream (1996-actualidad).

También interpretó a Lauren Miller en la comedia de NBC Family Ties (1987-1989), a Lucy Spiller en la serie dramática de FX Dirt (2007-2008) y a Jules Cobb en la comedia de ABC/TBS Cougar Town (2009-2015.

Stassie Karanikolaou

Anastasia Karanikolaou es una modelo y estrella de las redes sociales, también conocida en Internet como Stas, Stassi o Stassie Baby.

Con más de seis millones de seguidores en Instagram y 200.000 en YouTube, Karanikolaou modela con frecuencia conjuntos para su público y ocasionalmente hace vlogs sobre su vida

También ha publicado un popular vídeo sobre toda su trayectoria de cirugía plástica.

Sara Sampaio

Sara Pinto Sampaio (nacida el 21 de julio de 1991) es una modelo y actriz portuguesa. Es más conocida por ser un ángel de Victoria’s Secret, embajadora de belleza de Giorgio Armani.

Tambien ha trabajado para Calzedonia, así como por su aparición en el número de trajes de baño de Sports Illustrated de 2014, una primicia para una modelo portuguesa.

Ganó los Globos de Oro portugueses en 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2019 como mejor modelo femenina.