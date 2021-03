El Miami Heat dio una buena noticia, aquellas personas que ya han sido vacunadas, contra el Covid-19.

A partir del mes de abril, el conjunto habilitará dos secciones del nuevo FTX Arena para las personas que ya recibieron sus dosis para protegerse del virus.

“Comenzamos a ver que las cosas están cambiando y dirigiéndose a una dirección más positiva”, recalcó el entrenador del Miami Heat Erik Spoelstra.

El Miami Heat será el primer equipo que tendrá estas secciones, para este tipo de personas.

El comisionado de la NBA, indicó que otros equipos podrían realizar lo mismo en los próximos días.

“Si cualquier sección que ofrezca el equipo está a menos de nueve metros de la cancha, los aficionados tendrán que someterse a una prueba de PCR dos días antes y superar un examen de antígenos el día del partido”, anunció el comisionado de la NBA, Adam Silver en un comunicado.

