Dos fallecidos dejó un accidente aéreo en Broward ocurrido en horas de la mañana del viernes 28 de agosto.

Por redacción MiamiDiario

Un “Rockwell 500S Shrike Commander” se estrelló contra un edificio de almacenamiento en el sur de este condado. Las personas fallecidas corresponden a las dos que se encontraban en el aeroplano.

El choque se produjo en un área que está en la frontera entre Hollywood y Hallandale Beach y justo al este del aeropuerto North Perry en Pembroke Pines. El avión había partido del aeropuerto de Pompano Beach Air Park y se dirigía a Opa-locka cuando se estrelló poco después de las 9 am, dijo el portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Broward, Don Prichard.

Para el momento en el que se escribió esta nota la identidad del pasajero y piloto aún no eran conocidas.

El reportero de Total Traffic Network, Stephen J. Gray, y su tripulación escucharon la llamada de socorro del avión justo antes de que se estrellara, según el socio de noticias del Miami Herald, CBS4. “Mi piloto está escuchando en la radio y escucha, ‘Oh F, Oh F, oh Dios mío’. Entonces la torre grita el número N, el avión no respondió y luego la torre declaró una emergencia”, dijo Gray a la estación.

Orlyn Andino, que trabaja cerca de la instalación de almacenamiento, dijo que escuchó lo que sonó como una explosión. Cuando miró hacia arriba, vio que el avión golpeaba la parte superior del edificio de almacenamiento antes de hundirse en un lote.

Él y otros que presenciaron el accidente llamaron al 911 y se apresuraron a ayudar, pero ya era demasiado tarde, dijo. Las dos personas dentro del avión estaban muertas, dijo.

El vídeo de vigilancia compartido con el Miami Herald desde un edificio cercano capturó el avión cuando se estrelló. En el video, el avión se rompe en pedazos al caer junto al edificio.



Con información de Kathryynsreport

