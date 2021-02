El reconocido epidemiólogo y asesor científico del presidente Joe Biden, Anthony Fauci, pronosticó que habrá “vacunas para todos” en abril en Estados Unidos y la mayoría de la gente podrá estar protegida contra el coronavirus, reportó telemundo51

Durante su participación en el programa Today de NBC, Fauci señaló que la tasa de vacunación se acelerará enormemente en los próximos meses. Agregó que se debe a las entregas de las dos vacunas aprobadas, la probable aprobación de una tercera y las medidas del gobierno para incrementar la capacidad de entregar las dosis.

“Cuando llegue abril, casi todos y cualquiera en cualquier categoría podrá empezar a vacunarse”, dijo.

El principal epidemiólogo del país alertó que tomará “varios meses más” entregar las inyecciones a todos los adultos, pero pronosticó que se puede lograr la inmunidad colectiva para fines del verano boreal.

EEUU alcanzó ya la vacunación del 10% de su población, cuando 33.7 millones de personas han recibido al menos una de las 44.7 millones de dosis administradas, informaron el miércoles los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Fauci reconoció que uno de los problemas es el “escepticismo” ante la efectividad de la vacuna, por lo que afirmó que es importante reafirmar su seguridad.

Los expresidentes Barack Obama (2009-2017), George W. Bush (2001-2009) y Bill Clinton (1993-2001) se han dicho dispuestos a vacunarse contra el COVID-19 ante las cámaras, en un intento por promover la confianza entre el público estadounidense.

Biden prometió que su gobierno logrará que 150 millones de personas reciban al menos la primera dosis de la vacuna en los primeros 100 días de su gobierno, es decir, el 30 de abril próximo.

Según datos de los CDC, se han administrado 23.4 millones de dosis de la vacuna fabricada por Pfizer y BioNTech, mientras que la otra que ha sido autorizada hasta el momento en EEUU, la de Moderna, la han recibido 21.1 millones.

El gobierno federal espera que la aprobación de nuevas vacunas suponga un empuje en las cifras diarias de vacunación y se cuenta con que este mismo mes se autorizará de emergencia la fabricada por Johnson & Johnson, que tiene una eficacia del 66% en la prevención de enfermedades de moderadas a graves, según un estudio.

EEUU es el país del mundo más afectado por la pandemia, con más de 27 millones de casos y más de 470,000 muertos, de acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins.