El FBI alertó que aumentará la circulación de contenido digital manipulado en los próximos 12 a 18 meses.

Según la agencia de investigación, este tipo de material engañoso podría ser utilizado para llevar adelante diferentes ciberdelitos tal como campañas de phishing, es decir, suplantación de identidad

Esto consiste en hacerse pasar por alguien más para obtener información confidencial o robar datos

El FBI describe al contenido manipulado como sintético y hace foco especialmente en el uso de técnicas de aprendizaje automático para el desarrollo de los conocidos deep fakes.

Según el comunicado, usuarios extranjeros, como rusos y chinos, están generando perfiles falsos, realizados a partir de redes generativas antagónicas (GAN).

De esta manera buscan difundir su narrativa y llevar adelante campañas de influencia.

En el comunicado, se menciona que “desde 2017, actores desconocidos han creado `periodistas´ ficticios que generaron artículos que fueron publicados y amplificados sin saberlo por una variedad de medios”

Se difundieron a través de medios impresos y en línea, según informes de prensa”.

Estos deep fake podrían ser utilizados para crear contenido creíble con el objetivo de lanzar mensajes de phishing dirigidos a una persona o público en particular (spearphishing).

También para realizar ataques de ingeniería social cada vez más sofisticados.

El contenido sintético también se puede utilizar en un ataques conocidos como Compromiso de identidad empresarial (BIC).

Este hace alusión principalmente el compromiso de las cuentas de correo electrónico corporativas para realizar operaciones financieras fraudulentas.

“El BIC implicará el uso de herramientas de generación y manipulación de contenido para desarrollar personas corporativas sintéticas o para crear una emulación sofisticada de un empleado existente”, advierte el FBI.

Lo primero que se debe hacer es prestar atención a ciertos indicadores visuales como distorsiones, deformaciones o inconsistencias en las imágenes y el video que pueden dar cuenta de que se trata de contenido manipulado.

En este sentido, en los deep fakes se puede identificar demasiada distancia entre los ojos, problemas de sincronización entre los movimientos de la cara y los labios, o entre los del torso y la cabeza.

También podría haber otras distorsiones en el fondo de la imagen o en la zona de los lóbulos de la oreja, que se pueden tener en cuenta.

